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Строительство деревянных домов в Москве и области с «Витославица»
Строительство деревянных домов для частных лиц – направление, которое не теряет своей популярности уже сотни лет. А с появлением большого числа новостроек и увеличением городского трафика порой хочется уехать загород и побыть наедине с самим собой, семьей, природой, что и обеспечивает собственный дом из экологически чистого материала – дерева.
Компания «Витославица» предлагает жителям Москвы и Московской области не отказывать себе в удовольствии и обзавестись собственным домом, с которым не нужно будет думать о поиске парковочного места или планировать свой день с ориентировкой на нужды соседей. В своем собственном деревянном коттедже каждый сможет отдохнуть от городской суеты и достичь душевной гармонии.
Преимущества деревянных домов
Казалось бы, что строение из кирпича или камня должно быть более востребовано, чем из дерева, ведь оно в большей степени надежно и устойчиво к капризам погоды. Но оказывается, что именно строительство деревянных домов преобладает на рынке, поскольку такие здания обладают массой плюсов:
- Низкая цена. Возведение жилья из дерева обойдется дешевле, чем реализация аналогичного проекта из кирпича или камня.
- Польза для здоровья. Природный материал является гипоаллергенным и создает уникальный микроклимат, который положительно влияет на здоровье и самочувствие жильцов. Теплая цветовая гамма натурального дерева успокаивающе действует на нервную систему, позволяя разгрузить ее после напряженной рабочей недели.
- Сохранение тепла. Древесина обладает низкой теплопроводностью. Эта характеристика природного материала значительно превосходит показатели камня или кирпича. По этой причине деревянные дома хорошо сохраняют тепло в зимнее время и не выпускают прохладу летом. Уникальное свойство позволяет экономить средства на кондиционере и отопительных приборах.
- Хорошая вентиляция. Одно из главных свойств древесины – это способность «дышать», что обеспечивает постоянный воздухообмен в помещении и отличный кислородный баланс. По этой причине в деревянных домах под ключ никогда не бывает душно даже при большом скоплении людей.
Стоимость деревянного дома
Проекты деревянных домов могут быть уникальными или типовыми. В зависимости от особенностей будущей постройки изменяется и цена дома. К основополагающим факторам, влияющим на стоимость здания, относят:
- Разработку проектного решения при индивидуальном подходе (типовые проекты предоставляются бесплатно);
- Сезонность дома;
- Материал строительства;
- Тип фундамента;
- Количество оконных и дверных проемов;
- Особенности кровли.
При строительстве деревянных домов есть несколько способов сэкономить, например, отказаться от полноценного второго этажа в пользу мансарды или полумансарды и выбрать уже готовое проектное решение с небольшой корректировкой.
Преимущества работы с «Витославицей»
Выбирая нас для строительства деревянного дома в Москве и Московской области, каждый клиент может рассчитывать на следующие преимущества:
- Качество. Мы используем только качественный Вологодский лес. И сотрудничаем с лучшим современным производством в городе Вологда.
- Надежность. Несмотря на то, что мы стремимся реализовать все пожелания заказчика, основополагающая задача – это надежность. Если какое-то из требований клиента будет противоречить правилам строительства или приведет к ослаблению конструкции, мы прямо объясним отказ его реализации.
- Профессионализм. У нас возведением деревянных домов под ключ занимаются только профессионалы с большим опытом работы, которые постоянно обновляют свои знания и применяют современные методики на практике.
- Оптимизация бюджета. Наша цель – реализовать мечту клиента, и сделать это в соответствие с рамками обозначенного им бюджета. До начала строительства мы проводим подробные расчеты, которые максимально близки к итоговой стоимости готового жилья.
«Витославица» заботится о своих клиентах, поэтому с нами строительство деревянного дома под ключ – это уже не мечта, а рабочий проект, который будет претворен в реальность в самый короткий срок.