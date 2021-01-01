Строительство деревянных домов для частных лиц – направление, которое не теряет своей популярности уже сотни лет. А с появлением большого числа новостроек и увеличением городского трафика порой хочется уехать загород и побыть наедине с самим собой, семьей, природой, что и обеспечивает собственный дом из экологически чистого материала – дерева.

Компания «Витославица» предлагает жителям Москвы и Московской области не отказывать себе в удовольствии и обзавестись собственным домом, с которым не нужно будет думать о поиске парковочного места или планировать свой день с ориентировкой на нужды соседей. В своем собственном деревянном коттедже каждый сможет отдохнуть от городской суеты и достичь душевной гармонии.

Преимущества деревянных домов

Казалось бы, что строение из кирпича или камня должно быть более востребовано, чем из дерева, ведь оно в большей степени надежно и устойчиво к капризам погоды. Но оказывается, что именно строительство деревянных домов преобладает на рынке, поскольку такие здания обладают массой плюсов:

Низкая цена. Возведение жилья из дерева обойдется дешевле, чем реализация аналогичного проекта из кирпича или камня.

Возведение жилья из дерева обойдется дешевле, чем реализация аналогичного проекта из кирпича или камня. Польза для здоровья. Природный материал является гипоаллергенным и создает уникальный микроклимат, который положительно влияет на здоровье и самочувствие жильцов. Теплая цветовая гамма натурального дерева успокаивающе действует на нервную систему, позволяя разгрузить ее после напряженной рабочей недели.

Природный материал является гипоаллергенным и создает уникальный микроклимат, который положительно влияет на здоровье и самочувствие жильцов. Теплая цветовая гамма натурального дерева успокаивающе действует на нервную систему, позволяя разгрузить ее после напряженной рабочей недели. Сохранение тепла. Древесина обладает низкой теплопроводностью. Эта характеристика природного материала значительно превосходит показатели камня или кирпича. По этой причине деревянные дома хорошо сохраняют тепло в зимнее время и не выпускают прохладу летом. Уникальное свойство позволяет экономить средства на кондиционере и отопительных приборах.

Древесина обладает низкой теплопроводностью. Эта характеристика природного материала значительно превосходит показатели камня или кирпича. По этой причине деревянные дома хорошо сохраняют тепло в зимнее время и не выпускают прохладу летом. Уникальное свойство позволяет экономить средства на кондиционере и отопительных приборах. Хорошая вентиляция. Одно из главных свойств древесины – это способность «дышать», что обеспечивает постоянный воздухообмен в помещении и отличный кислородный баланс. По этой причине в деревянных домах под ключ никогда не бывает душно даже при большом скоплении людей.

Стоимость деревянного дома

Проекты деревянных домов могут быть уникальными или типовыми. В зависимости от особенностей будущей постройки изменяется и цена дома. К основополагающим факторам, влияющим на стоимость здания, относят:

Разработку проектного решения при индивидуальном подходе (типовые проекты предоставляются бесплатно);

Сезонность дома;

Материал строительства;

Тип фундамента;

Количество оконных и дверных проемов;

Особенности кровли.

При строительстве деревянных домов есть несколько способов сэкономить, например, отказаться от полноценного второго этажа в пользу мансарды или полумансарды и выбрать уже готовое проектное решение с небольшой корректировкой.

Преимущества работы с «Витославицей»

Выбирая нас для строительства деревянного дома в Москве и Московской области, каждый клиент может рассчитывать на следующие преимущества:

Качество. Мы используем только качественный Вологодский лес. И сотрудничаем с лучшим современным производством в городе Вологда.

Мы используем только качественный Вологодский лес. И сотрудничаем с лучшим современным производством в городе Вологда. Надежность. Несмотря на то, что мы стремимся реализовать все пожелания заказчика, основополагающая задача – это надежность. Если какое-то из требований клиента будет противоречить правилам строительства или приведет к ослаблению конструкции, мы прямо объясним отказ его реализации.

Несмотря на то, что мы стремимся реализовать все пожелания заказчика, основополагающая задача – это надежность. Если какое-то из требований клиента будет противоречить правилам строительства или приведет к ослаблению конструкции, мы прямо объясним отказ его реализации. Профессионализм. У нас возведением деревянных домов под ключ занимаются только профессионалы с большим опытом работы, которые постоянно обновляют свои знания и применяют современные методики на практике.

У нас возведением деревянных домов под ключ занимаются только профессионалы с большим опытом работы, которые постоянно обновляют свои знания и применяют современные методики на практике. Оптимизация бюджета. Наша цель – реализовать мечту клиента, и сделать это в соответствие с рамками обозначенного им бюджета. До начала строительства мы проводим подробные расчеты, которые максимально близки к итоговой стоимости готового жилья.

«Витославица» заботится о своих клиентах, поэтому с нами строительство деревянного дома под ключ – это уже не мечта, а рабочий проект, который будет претворен в реальность в самый короткий срок.